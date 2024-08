Die Caritas Dienste Mobil GmbH eröffnet am 16. September in der Petronia-Steiner-Straße 3 in Speyer eine neue Tagespflege mit zwölf Plätzen. Im Vorfeld sind zwei Tage der offenen Tür geplant.

Laut Mitteilung soll die Einrichtung montags bis freitags von 8.30 bis 15.30 Uhr geöffnet sein. Sie will Senioren eine umfassende Betreuung in familiärer Umgebung bieten. Im selben Gebäude befindet sich im ersten Stock eine Wohn- und Pflegegemeinschaft, in der ebenfalls noch Plätze frei seien. „Die Kombination aus ambulanter Pflege, Tagespflege und Wohngemeinschaft bietet den Senioren eine ideale Möglichkeit, in einem durchdachten Betreuungsnetzwerk zu leben, das ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt“, heißt es von der Caritas Dienste Mobil GmbH.

Caritas erweitert mit zweiter Tagespflege ihr Angebot

Diese betreibt in Speyer bereits die Tagespflege im Caritas-Altenzentrum Sankt Martha. Die Einrichtung in der Petronia-Steiner-Straße soll das Angebot des Pflegedienstes erweitern.

Für Seniorinnen und Senioren, die die Tagespflege nutzen wollen, steht ein Fahrdienst zur Verfügung. Damit solle sichergestellt sein, dass die alten Menschen sicher und bequem zur Einrichtung und wieder nach Hause kommen.

Für das Team der neuen Tagespflege werden noch engagierte Pflege- und Betreuungskräfte gesucht. Weitere Informationen gibt es unter www.caritas-speyer.de/tagespflege beziehungsweise unter 06324 969950 oder per E-Mail an die Adresse info@cdm-speyer.de.

Vor der offiziellen Eröffnung in der Petronia-Steiner-Straße lädt die Caritas an den Freitagen, 6. und 13. September, jeweils von 10 bis 15 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Dabei können sich Interessierte einen Eindruck von den Räumlichkeiten verschaffen und erhalten Informationen zum Caritas-Betreuungsangebot.