Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pläne für das Projekt lagen schon länger in der Schublade, dann kam die Corona-Pandemie. Sie hat dem Ausbau des Caravanparks beim „Hotel am Technikmuseum Speyer“ einen richtigen Schub gegeben. Die Erweiterung um rund 25 Stellplätze ist wegen großer Nachfrage spontan vorgezogen worden.

„Unsere bisher 90 Stellplätze sind in den vergangenen Wochen oft komplett belegt gewesen. Das gab es so in den vergangenen Sommern nicht“, teilt Marcus Hecker, der Leiter