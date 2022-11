Am Samstag, 3. Dezember, bringt CantoDelMondo „A Ceremony of Carols“ op. 28 von Benjamin Britten um 19 Uhr in der protestantischen Kirche in Wachenheim zu Gehör.

Das Stück „A Ceremony of Carols“ mit der Besetzung von Chor, Solisten und Konzertharfe zählt zu den bekanntesten Werken Brittens. Dieser komponierte „A Ceremony of Carols“ im Jahre 1941. Damals befand er sich mit seinem Lebensgefährten Peter Pears auf einer Schifffahrt von Amerika nach Großbritannien. Auf dieser Reise studierte er unter anderem verschiedene Harfenschulen, um sich mit dem Instrument vertraut zu machen, damit er das neu erworbene Wissen in seiner neuen Komposition nutzen konnte. Zu den Texten ließ er sich durch das Buch „The English Galaxy of shorter Poems“ inspirieren.

Zusammen mit dem Chor musizieren die Altistin Ulrike Köberle, die Chorleiterin Lena Maria Kosack und die Harfenistin Freya Petrich.

Da Brittens Werk eine Spieldauer von lediglich 30 Minuten umfasst, komplettiert CantoDelMondo sein Konzertprogramm mit adventlichen A-Cappella-Stücken, die ganz unter dem Motto des Chores „CantoDelMondo“ – „Gesang der Welt“ – stehen.

Die aktuelle Chorleiterin Lena Maria Kosack ist durch ihre Tätigkeit als Sopranistin und ihr Mitwirken in zahlreichen Konzerten nicht nur im Rhein-Pfalz-Kreis bekannt.

Ihre Konzerttätigkeit führte sie bisher durch Deutschland und die Schweiz. Die studierte Opernsängerin und Gesangspädagogin unterrichtet zudem seit 2017 Gesang an der Musikschule Leiningerland in Grünstadt. Sie ist dort die Fachbereichsleiterin der Gesangsabteilung und leitet die Zweigstelle der Musikschule in Dirmstein.

Karten können über www.cantodelmondo.com reserviert werden oder an der Abendkasse erworben werden.