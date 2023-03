Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einem Vorkonzert im Herbst in St. Otto in Speyer und der Aufführung bei einer Motette in der Thomaskirche Leipzig führte der Mädchenchor am Dom zu Speyer nun in der Kathedrale unter Domkapellmeister Markus Melchiori und mit dem Barockorchester L’arpa festante „Tilge, Höchster, meine Sünden“ BWV 1083 auf – Bachs Bearbeitung des Stabat mater von Giovanni Battista Pergolesi. Es war die zweite eindrucksvoll klingende Fastenpredigt.

Wie in den zwei Solo-Kantaten eine Woche zuvor, geht es in Psalm 51 in der deutschen Textfassung eines unbekannten Autors um den Menschen als Sündenknecht und die Bitte um