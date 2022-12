„Veni Domine“ stand über dem Konzert zum zweiten Advent im Dom zu Speyer mit dem Mädchenchor und den Domsingknaben sowie Domorganist Eichenlaub.

Die Reihe Cantate Domino im Dom zu Speyer geht am Samstag, 10. Dezember, 18 Uhr, zum dritten Advent weiter. „Dixit Maria ad angelum“ (Maria sagte zu dem Engel) steht über dem Programm mit Chor- und Orgelwerken zur adventlichen Gestalt Maria von Hassler, Brahms, di Lasso, Pärt und anderen. Es kommt der Kammerchor der Christuskirche Mannheim unter Leitung von Marion Krall. Johannes Michel spielt die Orgel. Eintritt ist frei. Bei dem Konzert zum zweiten Advent war der Dom voll besetzt und bezog das Auditorium mit Liedstrophen singend ein.

Mit dem alten Gesang „Veni, veni Emmanuel“ in einem Satz von Domkantor Joachim Weller zogen der Mädchenchor und die Domsingknaben ein. Zusammen und separat sangen die Chorgruppen in einem sinnfällig ausgewählten Programm zum Advent passende Musik, darunter unter anderem von den Domsingknaben vorgetragene herrliche Renaissance-Stücke von Tomás Luis de Victoria oder Palestrina. Domorganist Markus Eichenlaub spielte sehr animierende Stücke, so eine Fantasie „Freu dich sehr, o meine Seele“ von Krebs oder dem Marsch von Widor über den Chor „Wachet auf“ nach Bachs Kantate 140. Der Choral war quasi Leitmotiv. Er erklang am Ende in allen drei Strophen und in der Vertonung von Bach. Die Leitung hatten Domkantor Joachim Weller und Domkapellmeister Markus Melchiori.