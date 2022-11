Die Reihe Cantate Domino setzt in diesem Advent wieder musikalischen Zeichen in der Vorbereitung auf das Christfest im Dom zu Speyer. „Wir sagen euch an ...! Kinder verkünden die Ankunft des Herrn“ stand über der klingenden Stunde am Samstag mit den Nachwuchschören des Mädchenchores am Dom zu Speyer und der Speyerer Domsingknaben sowie der Dombläser Speyer und Domorganist Markus Eichenlaub unter der Leitung von Domkantor Joachim Weller und Domkapellmeister Markus Melchiori. Am Samstag, 3. Dezember, zur gewohnten Zeit heißt es um 18 Uhr dann Veni Domine (Komm Herr). Chor- und Orgelmusik zum Advent aus Romantik und Moderne von Mendelssohn Bartholdy, Sköld, Shepherd und Rheinberger musizieren der Mädchenchor am Dom zu Speyer die Speyerer Domsingknaben und Domorganist Markus Eichenlaub. Die Leitung haben wieder Domkantor Joachim Weller und Domkapellmeister Markus Melchiori. Eintritt ist frei, um eine Spende für die Dommusik wird gebeten.