Zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten hat das Amtsgericht einen 49-jährigen Speyerer verurteilt. Als Auflage muss er 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Angeklagt war der Mann wegen der unerlaubten Herstellung von Cannabis.

Der 49-Jährige hatte im vergangenen Jahr auf seinem Balkon zwei Cannabispflanzen aufgezogen – zum eigenen Bedarf, wie er vor Gericht klarstellte. Die erste Ernte im Juni habe 200 Gramm betragen. Zu einer zweiten Ernte sei es nicht mehr gekommen, weil die Polizei am 18. Juni die Pflanzen beschlagnahmt hätte. „Ich war völlig überrascht von der großen Erntemenge“, sagte der Angeklagte. Das hohe Gewicht sei auf das frische Pflanzenmaterial zurückzuführen, geht aus den verlesenen Akten hervor. In getrocknetem Zustand hätte die Menge wohl 19 Gramm betragen.

Der Speyerer gab an, dass er das Cannabis zur Schmerztherapie rauchen wollte. Er leide an einer krummen Wirbelsäule, die Kasse bezahle jedoch die Krankengymnastik nicht durchgehend, und die vom Arzt verschriebenen Schmerzmittel vertrage er nicht. „Das ist, als ob ich in einem Nebel wäre“, meinte der Angeklagte. Cannabis vertrage er gut. Sein Arzt weigere sich jedoch, ihm medizinisches Cannabis zu verschreiben. Den Stoff auf dem Schwarzmarkt zu kaufen, sei für ihn wegen der hohen Kosten und der zweifelhaften Qualität nicht infrage gekommen.

Nach ihrer Erfahrung aus dem Justizalltag gebe es keine großen Schwierigkeiten mit Cannabis-Rezepten, meinte Richterin Sascha Umealo-Wells. Er habe bei mehreren Ärzten versucht, eine Behandlung zu erreichen, immer mit dem gleichen negativen Ergebnis, erklärte der Angeklagte, der seinen Lebensunterhalt als Austräger verdient. Er arbeite etwa 20 Stunden pro Woche, gab er an, immer morgens. Danach helfe er oft Freunden und Nachbarn im Garten, antwortete der 49-Jährige auf die Frage, was er mit dem restlichen Tag anfange.

Die Staatsanwältin ging von einem minder schweren Fall aus und beantragte eine Bewährungsstrafe von acht Monaten. Das sah auch Verteidiger Bodo Baumann-Wehner so. Weil sein Mandant von der Höhe der Erntemenge überrascht gewesen sei, sprach sich der Anwalt für eine Verwarnung und eine Geldstrafe aus. Dem folgte das Gericht nicht.