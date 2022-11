Die Bundesregierung hat die geplante Legalisierung von Cannabis angekündigt – aber noch hat die Polizei in Speyer einiges mit Delikten in Zusammenhang mit dem Rauschgift zu tun. Vom Montag berichtet sie von gleich zwei Fällen. Einmal seien kurz vor 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Schifferstadter Straße 14,5 Gramm Marihuana gefunden worden. „Der Verlierer oder die Verliererin sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können“, werden nun gebeten, sich zu melden (Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de). Der Verlierer müsste freilich eine Begründung haben, denn heute ist Cannabis-Besitz illegal. Nach einer Freigabe sollen 20 bis 30 Gramm zulässig sein.

Den zweiten Fall überschreibt die Polizei mit „Gras ist grün, die Ampel auch“: Um 12 Uhr sei einer Polizeistreife der 30-jährige Fahrer eines VW in der Ludwig-Uhland-Straße aufgefallen, der trotz einer für ihn grünen Ampel für mehrere Sekunden nicht losfuhr und überdies keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Als die Beamten ihn kontrollierten, hätten sie unmittelbar Cannabisgeruch wahrgenommen. Der 30-Jährige habe ein ärztliches Rezept vorgezeigt, das ihm den täglichen Konsum einer Dosis von 0,3 Gramm Cannabis erlaubte. Nicht nur das Fahrverhalten, sondern auch motorische Auffälligkeiten des Mannes hätten jedoch den Verdacht nahegelegt, dass er die erlaubte Tagesdosis überschritten hatte und somit nicht in der Lage war, ein Fahrzeug zu führen. Er habe den Führerschein und eine Blutprobe abgeben müssen.