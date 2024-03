Als „feste Institution in der Stadt“ sieht sich das Café Schlosser. Das hat auch mit seiner Tradition zu tun, die ab sofort gefeiert wird.

Seit 1964, also 60 Jahre, bewirtet das Familienunternehmen in der Speyerer Maximilianstraße 10. Zu diesem Jubiläum sind jetzt laut Inhaber Thor Theile mehrere Sonderaktionen geplant. Zum Auftakt kann kommuniziert werden wie in den Anfangsjahren: Im Lokal liegen von Jana Schall illustrierte Postkarten aus. „Gäste können wie damals nette Postkarten schreiben und im Café abgeben. Dort werden die Schriftstücke frankiert und die Grüße an die Lieben und Freunde verschickt“, erklärt Theile. Er ist seit 2007 zusammen mit Gattin Eva, Enkelin der Gründer Reinhold und Maria Schlosser, zusammen in der Verantwortung. Inzwischen helfen auch Angelina und Björn, die Kinder der beiden, als vierte Generation teilweise schon im Café aus.

Über das Jahr verteilt soll es weitere Jubiläumsangebote bei Schlosser geben. Theile schweben wochenweise wechselnde Frühstücksspezialitäten oder Süßspeisen vor. Unabhängig davon sollen die Qualitäten seines Hauses mit rund 20 Mitarbeitern sowie mehr als 200 Sitzplätzen im Innen- und Außenbereich beibehalten werden. Stolz sind die Theiles etwa auf das breite Angebot hausgemachter Speisen, das durch Eis aus der Speyerer Eismanufaktur Englert abgerundet werde. Eine eigene Kreation seien die beliebten „Bubble-Waffeln“. Auch darin sei die Treue vieler Stammkunden begründet, ist Theile überzeugt.

Die Firmengeschichte reicht bis ins Jahr 1955 zurück, als das Ehepaar Schlosser das damalige Café Ebert in der Maximilianstraße 28 (heute Apollo Optik) pachtete. Deshalb feiert das Unternehmen in diesem Jahr neben 60 Jahren am Standort auch schon das 70-jährige Firmenbestehen vor. Der eigene Standort wurde am 10. August 1964 eröffnet: Das frühere „Kaufhaus am Dom“ war erworben und aufwändig umgebaut worden. Seither gab es mehrere Modernisierungen.