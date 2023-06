Das Café im Domgarten wartet weiter auf einen neuen Betreiber. Wie die Stadtverwaltung als Eigentümerin der Außengastronomie mit rund 80 Sitzplätzen auf Anfrage mitteilt, befinden sich „die Fachabteilungen noch in Gesprächen mit potenziellen Pächtern“. Derzeit finden demnach Renovierungsarbeiten statt, um das in die Jahre gekommene Bistro samt angeschlossener Toilettenanlage im unteren Domgarten zwischen der Minigolfanlage und der Freilichtbühne im Park auf einen neuen Stand zu bringen. Die Verwaltung geht davon aus, dass das Café „voraussichtlich ab Mitte Juli“ neu vermietet werden kann. Ursprünglich bestand die Hoffnung, Gastronomie und Sanitärbereich zum 1. Mai in neue Hände geben zu können.

Der bisherige Pächter Kwok Wai Ho, der auch als früherer Inhaber von „Ho’s Frische Küche“ in der Kutschergasse bekannt ist, war zum 28. Februar nach 14 Jahren aus dem Bistro-Betrieb ausgestiegen, dem Vernehmen nach aus privaten Gründen. Zu den am Domgarten-Café interessierten Gastronomen gehört Seif Bayoudh, der zuletzt drei Jahre lang als Unterpächter die Gelateria Italiana führte. Kaufhof hatte das Mietverhältnis für die kleine Eisdiele in der Karlsgasse beendet. Auch Ramadan Ibrahim, Pächter des benachbarten Minigolf-Platzes, hat nach eigenem Bekunden seinen Hut in den Ring geworfen.