Das Café AnNa („Angebote nachfragen“), das sich an Schwangere und Eltern mit Kindern bis drei Jahren richtet, findet ab Montag, 7. März, wieder im Quartiersbüro der Sozialen Stadt Speyer-Süd in der Windthorststraße 18 statt. Das teilte die Stadtverwaltung Speyer mit, die das Angebot der Frühen Hilfe koordiniert. Demnach ist von 9.30 bis 11 Uhr Daniela König, Mitarbeiterin der Frühen Hilfen, vor Ort und steht für Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und zum Familienalltag zur Verfügung. Familien können sich untereinander kennenlernen und neue Kontakte knüpfen. Es gibt Spielmöglichkeiten für Kinder und Getränke. Die Treffen finden wöchentlich statt. Weitere Informationen und Kontakt: www.speyer.de/fruehehilfen oder per E-Mail an fruehehilfen@stadt-speyer.de.