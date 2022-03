Das „Café am Museum“ in der Steingasse 2 soll ein Gastronomie-Standort bleiben. Das betont Gisela Hedderich, die Eigentümerin der Immobilie. Sie hatte das Lokal in prominenter Lage zwischen Festplatz und Museum bis 2013 selbst betrieben und danach verpachtet. Der jetzige Inhaber war ihr zufolge 2016 als Untermieter des ursprünglichen Pächters ins Spiel gekommen. Er hat nun angekündigt, den Betrieb zum Samstag, 26. März, unter anderem aus finanziellen Gründen zu schließen.

Sie bedauere diese Entscheidung sehr, sagt Hedderich im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Wichtig sei es ihr festzuhalten, dass es von ihrer Seite keine neuerliche Mieterhöhung gegeben habe, wie es teilweise kritische Kommentare in sozialen Netzwerken nahegelegt hätten. In den mehr als acht Jahren seit 2013 habe es lediglich zwei Veränderungen bei der Monatsmiete gegeben: 2018 einen Nachlass um 200 Euro und 2021 eine Erhöhung um 475 Euro. Sie sei „sehr fair“ mit den jeweiligen Inhabern umgegangen, betont Hedderich.

Markt wird sondiert

Aus ihrer Sicht handelt es sich nur um eine vorübergehende Schließung. Der gastronomische Standort solle erhalten bleiben, gerne als Café. Erste Interessenten hätten sich schon bei ihr gemeldet. Sie müsse jetzt den Markt sondieren. Eine Lösung könne sie noch nicht präsentieren, weil sie erst Ende Januar von dem Auszug erfahren habe und der Mietvertrag – mit dem ursprünglichen Mieter auf zehn Jahre abgeschlossen – auch noch bis Jahresende laufe. Sie schaue sich auch selbst nach Mietern um, berichtet Hedderich. Sie wisse, dass der Standort beliebt und gefragt sei: „Sogar die Stadt will von mir wissen, wie es weitergeht.“