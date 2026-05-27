Die Roten sind wieder da, und so kommt’s. Warum sie sogar gleich zwei Mannschaften melden und welche organisatorische Frage das aufruft. Das sind die neuen (alten) Trainer.

Speyer. Nach der Abmeldung vom laufenden Spielbetrieb schien die Zukunft von Rot-Weiß Speyer zwischenzeitlich ungewiss. Doch beim Traditionsverein kehrt wieder Leben ein. Vorsitzender Andreas Reinberger blickt inzwischen optimistisch nach vorne und spricht von einer spürbaren Aufbruchsstimmung rund um den Klub.

„Ich war zu 100 Prozent überzeugt, dass es wieder wird, wenn etwas Ruhe einkehrt“, erklärt Reinberger im Gespräch mit unserer Zeitung. Trotz der schwierigen Situation sei der Verein nie komplett zum Stillstand gekommen. „Wir haben uns bis vor sechs Wochen immer dienstags zum Training getroffen, immer mit durchschnittlich zwölf Mann.“ Nun sei die Konstellation wieder reif: „Ich habe mir gedacht, probieren wir’s noch mal.“

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Kreis Neustadt

Diese Kontinuität habe gezeigt, dass die Basis weiterhin vorhanden sei. Inzwischen laufen die Vorbereitungen für die neue Saison auf Hochtouren. Besonders die Spielerakquise entwickelt sich laut Reinberger positiv. „Es kamen einige Neue dazu, die lange nicht mehr gespielt haben. Aber auch etwa acht Spieler aus dem bisherigen Kader sind geblieben. Und es kommen immer noch Neue dazu.“ Zum Kader gehören Altgediente wie Jonas Reinberger und Davut-Sinan Güney.

Einen wichtigen Baustein sieht der Vorsitzende zudem in der neu entstehenden zweiten Mannschaft. „Da haben wir einen Glücksfall erlebt, auch wenn sich das lange entwickelt hat“, sagt Reinberger. Er meint den Zulauf von Schülern aus dem Speyerer Gymnasium am Kaiserdom und hofft, dass das auch in Zukunft so bleibt: „Sie haben Straßenfußball gespielt. Das sind wirklich gute Spieler. Sie haben uns als Gemeinschaft angesprochen, weil sie zusammen spielen wollten. Sie haben gutes Potenzial und sind klasse Jungs.“

Aktuell verfüge der Verein bereits über rund 40 Akteure. Für die kommende Runde, dann auch mit der neuen Anzeigetafel, plant RW Speyer die Meldung von zwei Mannschaften in den C-Klassen der Kreise Speyer und Neustadt, sofern es die endgültige Einteilung so bestätigt. Die erste mit ihren 20- bis 36-Jährigen übt dienstags, die zweite montags und beide gemeinsam donnerstags. Das gehe vorerst so weiter, vielleicht mit einer kleinen Unterbrechung im Sommer.

Giardina trainiert

Auch die Trainerposten stehen fest. Salvatore Macaluso übernimmt die Unter-23-Jährigen, der alte Bekannte Massimo Giardina die erste Mannschaft. Er zeichnete als Aufstiegscoach schon mal für den Klub verantwortlich. Reinberger berücksichtigt dabei die Erfahrungen der vergangenen Monate.

Er kündigt eine klare Linie an: „Wir werden uns von Spielern direkt trennen, die nur ihr eigenes Ding machen wollen.“ Der Verein wolle künftig stärker auf Zusammenhalt und Verlässlichkeit setzen. Dass sich rund um den Klub wieder etwas bewegt, sei deutlich spürbar. „Ja, absolut“, sagt Reinberger zur Stimmung im Verein.

Reinberger setzt Ziele

„Es werden schon Überlegungen gemacht, was alles möglich sein könnte. Daran sieht man, dass sich das Umfeld auf den aktiven Spielbetrieb freut“, so der Vorsitzende. Die Verantwortung für den Neustart sieht er auf mehrere Schultern verteilt: „Die gesamte Vorstandschaft arbeitet eng mit den Trainern zusammen.“

Genau dieses Miteinander soll die Grundlage für eine stabilere Zukunft bilden. Sportlich will RW Speyer zwar wieder angreifen. Doch zunächst gehe es vor allem darum, dauerhaft Ruhe und Struktur in den Verein zu bringen. „Es geht um beides. Ohne Stabilität gibt es keine Ziele“, erklärt Reinberger. Auch langfristig denkt der Verein bereits weiter.

Kastanien-Probleme

Besonders die Jugendarbeit wollen die Roten ausbauen. „Natürlich treiben wir die Jugend voran. Aber wir wollen langfristig auch die Aktiven wieder fest im Spielbetrieb etablieren.“ Zum Abschluss richtet Reinberger noch eine klare Botschaft an seine Jungs und das Umfeld: „Habt Freude am Fußball und nehmt diesen Sport so an, wie man ihn eigentlich kennt, ohne Vorurteile, ohne Hetze und mit viel gesundem Ehrgeiz.“

Stillstand herrscht dagegen auf einem anderen Feld. Die von der Stadt gepflanzten Kastanien drückten laut dem Vorsitzenden die Brüstung am alten Platz hoch. Die Kronen ragten über das Geläuf. Die Wurzeln sorgten für Unebenheiten. Die Früchte fielen zu tausenden auf den Rasen: „Das erhöht die Verletzungsgefahr.“

Mit dem Vorschlag, die Bäume durch andere zu ersetzen, komme RW bislang nicht weiter. Eine Ausdünnung der Wipfel bringe nicht viel. Eine Versetzung der Tore sei schwierig. „Wir bräuchten beide Plätze“, so der Vereinschef. Er zählt 120 Jugendliche in derzeit fünf Mannschaften auf, von den Bambini bis zu den C-Junioren. Die älteren Jahrgänge könnten noch Verstärkung vertragen. Kontakt: Jonas Sewing, Telefon 0172 5819443.