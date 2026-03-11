Der FV Hanhofen befindet sich im Aufstiegskampf der C-Klasse Rhein-Mittelhaardt.

Wie realistisch weiterhin die Aufstiegschancen ausfallen, erläutert Trainer Christopher Schwehm. Am vergangenen Wochenende verlor Hanhofen nämlich sein wichtiges Heimspiel mit 2:3 gegen den Tabellenführer SG Limburgerhof II: „Letztlich eine verdiente Niederlage“, meint Coach Schwehm.

Gerade in Topspielen müsse von Anpfiff bis zum Schlusspfiff die nötige Bereitschaft, Konzentration und der Wille vorhanden sein, um die Partie auf seine Seite zu ziehen. Dies spürte Schwehm vor allem in der ersten Hälfte nicht. Trotz Steigerung im zweiten Abschnitt stand am Ende die zweite Saisonniederlage.

Torjäger Baczynski

Coach Schwehm: „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und schauen dann am Ende, wo wir stehen.“ Mit 38 Punkten aus 16 Ligapartien steht der FV Hanhofen bislang auf Rang drei hinter dem FV Heiligenstein II mit 41 Zählern und dem Tabellenführer aus Limburgerhof mit 42 Punkten.

Weiterhin ein wichtiger Faktor im Kampf um den Aufstieg könnte ihr Torjäger Norbert Baczynski sein, welcher bislang 15 Treffer in der C-Klasse verbuchte. Außerdem kommt dem Topspiel gegen die Zweitvertretung aus Heiligenstein im Mai richtungsweisende Bedeutung für den weiteren Ligaverlauf zu.

Hanhofen erfahren

Vorteile sieht der Übungsleiter im Zusammenspiel seiner Elf und in der großen Erfahrung seiner Kicker auf dem Platz. Gleichzeitig würde es der Mannschaft aber auch guttun, junge Spieler für sich zu gewinnen, damit frischer Wind im Team weht. „Zudem bekommen wir es noch nicht hin, unser Leistungsvermögen über die kompletten 90 Minuten abzurufen. Für die meisten Spiele reichen aber 45 Minuten beziehungsweise einzelne Phasen im Spiel“, sagt Schwehm.

Personell gibt es im Hinblick auf das nächste Heimspiel gegen SG SV Altdorf-Böbingen/ASV Schwegenheim II (Donnerstag, 19. März, 19.30 Uhr) noch keine Klarheit. Schwehm rechnet sich aber gute Chancen auf einen Dreier aus, wenn die Faktoren stimmen: „Ich erwarte am besten eine fehlerfreie und konzentrierte Leistung über 90 Minuten von jedem meiner Spieler, der von Anfang an spielt und eingewechselt wird. Dann ist ein Sieg möglich.“