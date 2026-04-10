Für FV Heiligenstein II steht am Sonntag (12.30), ein richtungsweisendes Spiel an: Gegen den Zweiten SG Limburgerhof II geht es um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Trotz der aktuell besseren Ausgangslage ist die Situation klar: Limburgerhof absolvierte zwei Partien weniger und liegt drei Punkte hinter dem FVH. Dabei könnten die Voraussetzungen für Heiligenstein durchaus einfacher sein. Trainer Maurice Richter fehlen aktuell zahlreiche Akteure: „Wir haben viele Ausfälle und viele Verletzte, darunter auch wichtige Stammspieler mit Handbrüchen und Kreuzbandrissen. Deshalb sind wir teilweise darauf angewiesen, Spieler aus der ersten Mannschaft zu bekommen“, erklärt er eine Problematik, die es so in der Hinrunde noch nicht gab.

Trotz dieser personellen Sorgen legt der FVH bislang eine überragende Saison hin. Mit 93 erzielten Treffern stellt Heiligenstein die mit Abstand beste Offensive der Liga, gleichzeitig steht die Defensive mit nur zehn Gegentoren in 19 Duellen ebenfalls an der Spitze. Die einzige Niederlage der Saison Runde kassierte der FVH ausgerechnet im Hinspiel gegen Limburgerhof (1:2).

Richter schüttelt Kopf

Diese Partie ist bei Richter noch präsent: „Im Hinspiel hätten wir fünf bis sechs Tore schießen müssen, außerdem wurde uns ein klarer Elfmeter verwehrt. Das 2:1 für Limburgerhof war sehr glücklich.“ Mit Blick auf die Tabelle sieht der Trainer den Druck dennoch eher auf der eigenen Seite, „weil wir zwei Spiele mehr haben als Limburgerhof“.

Umso wichtiger sei ein Erfolg am Sonntag: „Ein Sieg wäre sehr wichtig für uns, wenn wir oben dabei bleiben wollen. Das wäre ein Riesenerfolg.“ Die Vorbereitung auf das Match stimmt ihn allerdings positiv: „Sie ist gut, wir hatten am Dienstag 17 Spieler im Training.“ Auch die mannschaftsinternen Abläufe geben Sicherheit.

„Das gemeinsame Frühstück im Tankhof in Schwegenheim ist ein bewährtes Ritual, danach fahren wir zusammen zu den Spielen. Das machen wir diesmal auch wieder.“ Klar ist: Sollte Heiligenstein am Ende der Saison den ersten Platz behaupten, winkt der direkte Aufstieg in die B-Klasse. Dafür gibt Richter eine klare Marschroute aus: „Wir wollen die letzten vier Spiele gewinnen, dann ist hoffentlich alles klar.“