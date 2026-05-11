Die kanadische Band Bywater Call um die junge Ausnahmesängerin Meghan Parnell kommt am 14. Mai nach Dudenhofen. Vor dem Gig sprach Christian Plötz mit der Sängerin.

Eine der heißesten Aktien in der gegenwärtigen Rock- und Bluesszene dürfte die kanadische Band Bywater Call um die junge Ausnahmesängerin Meghan Parnell sein. Gar nicht unterkühlt, sondern sehr temperamentvoll kommt der Southern Soul Rock der jungen Nordamerikaner. Vor dem Gig in Dudenhofen sprach Christian Plötz mit der Sängerin.

Bywater Call 2025 in Gloucester. Foto: Marty Moffatt

Was war denn der Anstoß zur Bandgründung und wie habt ihr euch gefunden?

Die Band war Ende 2016 noch ein Funkeln in unseren Augen. Dave (Barnes, die Redaktion) und ich und Bassist Mike hatten schon eine Weile in einer einigermaßen erfolgreichen Coverband auf Firmenevents gespielt. Aber wir waren es wirklich Leid, anderer Leute Musik zu spielen. Dave und ich haben lange drüber gesprochen, selbst zu schreiben und kamen an den Punkt, wo wir gesagt haben, „wir müssen es einfach machen“. Ich habe meinen Job gekündigt und uns einen 30-minütigen Auftritt als Opener für einen Freund gebucht. Dadurch hatten wir eine ernsthafte Deadline bis zu der wir Material schreiben mussten. In der jetzigen Form haben wir die Band 2017 zusammengestellt. Wir hatten ein paar Stücke fertig und einige Festivalauftritte und lokale Gigs vor uns. Mit den meisten Jungs, die wir dazugeholt haben, hatten wir schon in der ein oder anderen Weise zusammengespielt. Die meisten gingen zusammen zur Schule in Toronto, auf das Jazz Programm im Humber College.

Wie würdet ihr euren Stil beschreiben? Da kommt viel zusammen, ohne auf ein Genre festgelegt zu sein. Es gibt Blues, Rock und sogar Soul.

Ich finde es schwer, da eine Schublade zu finden, wir ziehen aus so vielen Quellen. Blues, Soul, R&B, Americana, Roots, Rock, Jazz, ein bisschen Folk, Funk, Jam Band und sogar Pop kann sich hier und da mal einschleichen, wenn wir unseren Sound entwickeln und weiterentwickeln. Aber ich finde, der kompakteste und präziseste Begriff ist Southern Soul Roots Rock. Ich würde sagen, es ist eklektisch und exzentrisch, aber vertraut und warm. Ergibt das für Dich Sinn?

Was ist – aus deiner kanadischen Perspektive – der größte Unterschied zwischen Touren in den USA und Mitteleuropa?

Im Allgemeinen haben wir bemerkt, dass Europäer viel offener sind, Neues auszuprobieren. Das ist für eine relative unbekannte Band so wichtig. Von unserer ersten Tour an, wir hatten damals gerade ein Album draußen und keiner kannte uns, gaben uns die Europäer eine Chance und kamen, um sich die Musik anzuhören. Wir haben es von da an wachsen sehen. Die Clubs, in denen wir spielen, sind super und die Fans und Veranstalter behandeln uns einfach toll.

Die kanadische Band Bywater Call, die nach Dudenhofen kommt. Foto: Manuela Langotsch/oho

Gibt es ein paar lustige Anekdoten aus dem Tourleben?

Wir hatten schon kaputte Reifen und das Benzin ging uns mitten im Nirgendwo aus. Nicht lustig, als es passierte, aber in Rückschau wird es eine Geschichte. Eine gute Anekdote ist vielleicht das erste Mal, als wir das Moulin Blues Festival in den Niederlande gespielt haben. Wir haben keine Zugabe geplant, weil wir dachten, wir hätten dafür keine Zeit. Ich bin zum Verkaufsstand geflitzt und habe erstmal die Schuhe ausgezogen. Aber dann wurden wir zur Zugabe gerufen und aus irgendwelchen Gründen bin ich barfuß in die komplett verkehrte Richtung gerannt. Ich kam vor der Bühne raus und kam nicht mehr zurück zum Bühnenaufgang. Die Band stand schon da oben und hat Ausschau gehalten. Weil ich aber so klein bin, haben sie mich nicht in der Menge rumrennen sehen, bis mich ein paar Leute aus dem Publikum dankenswerter Weise in Richtung Bühne geworfen haben. Das gibt es wohl irgendwo auch als Video zu sehen.

Ihr seid viel hier in Europa unterwegs, habt ihr auch als Vorband für große Bands getourt oder gibt es Pläne?

Dave und ich haben für unsere Freunde Robert Jon & The Wreck als Duo 2023 eröffnet. Das war eine gute Art, uns in Großbritannien vorzustellen, aber auch in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden die Hörerschaft zu erweitern. Wir hatten bisher keine Chance, größere Acts als komplette Band zu begleiten, aber wir würden es lieben und schauen uns auch nach Möglichkeiten um.

Stichwort Pläne. Das Livealbum kam letztes Jahr heraus. Wie geht es die nächsten Jahre weiter?

Wir haben gerade ein neues Studioalbum fertiggestellt, das „Broken Souvenirs“ heißt und offiziell am 29. Juli erscheint. Aber wir bringen CDs und LPs mit auf die Tour im Mai/Juni nach Europa, also auch nach Dudenhofen. Wir sind sehr aufgeregt und stolz darauf, denn wir haben noch mal neue Einflüsse darauf verarbeitet. Ich denke, es ist ein sehr interessantes und schönes Album, und ich freue mich so darauf, es mit allen zu teilen. Wir würden sogar gerne noch ein neues Album 2027 machen, schreiben fleißig weiter und schauen, was uns dabei in den Sinn kommt.

Info

Am Donnerstag, 14. Mai, um 20 Uhr tritt die kanadische Band Bywater Call in Dudenhofen in der Festhalle auf . Tickets gibt es beim RHEINPFALZ Ticket Service und unter kulturverein-dudenhofen.de.