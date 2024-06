Der SPD-Ortsverein Speyer-West beantragt eine schnelle Optimierung der Stadtbuslinie 566. Sie stelle eine wichtige Verbindung für Speyers größten Stadtteil dar, habe allerdings seit der Neugestaltung der Linien im Dezember 2023 „offensichtliche Schwachstellen“, so die SPD in einer Stellungnahme. Diese seien „inzwischen allgemein bekannt“. Den städtischen Vorschlag, nach einer turnusmäßigen Überprüfung der Linien bei Bedarf tätig zu werden, lehnt der SPD-Ortsverein ab. „Dazu bedarf es keiner langwierigen Evaluation“, schreiben die Vorstandsmitglieder Inge Trageser-Glaser und Wolfgang Seiler. Hauptkritikpunkt ist, dass es derzeit keine schnelle Busverbindung vom Berliner Platz aus mehr zum Postplatz und zu den Ärztehäusern in der Hilgardstraße gibt. Stattdessen sei mit der Linie 566 eine von Hauptbahnhof ausgehende „Erschließungslinie“ geplant worden, die an den Bedürfnissen vieler Nutzer vorbeigehe. Auch dass die Linie derzeit sonntags nicht bedient wird, müsse geändert werden.