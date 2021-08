„Speyer steigt ein“ ist das Motto einer Bürgerbeteiligung, mit der die Stadtverwaltung einen neuen Nahverkehrsplan entwickelt. Fünf Workshops sind dafür zwischen 20. September und 7. Oktober geplant. Die Anmeldung dazu ist noch bis 31. August möglich.

Mehr als 1000 Personen haben bereits im Mai und Juni bei der Umfrage zum Speyerer Busverkehr der Zukunft mitgemacht – online und bei Aktionen vor Ort, teilt die Stadtverwaltung mit. Nun soll die zweite Beteiligungsrunde starten.

Durch welche Straßen sollen die Busse fahren, zu welchen Zeiten und in welchem Takt? Wo sollen die Bushaltestellen liegen und wie sollen sie ausgestattet sein? Fragen, zu denen sich die Verkehrsplanerplaner in Workshops mit denen austauschen wollen, die es betrifft: mit den Menschen aus den Stadtteilen. In fünf Workshops – in jedem Stadtteil einer – wird auch über den aktuellen Stand der Planung informiert.

Ein Großteil der Befragten hat sich beispielsweise dafür ausgesprochen, dass weiterhin Busse auf der Maximilianstraße fahren, statt eine Alternativroute über die Ludwig- oder die Johannesstraße zu nehmen. Eine Mehrheit war ebenso dafür, dass der Postplatz weiter als Umsteigeplatz genutzt wird, so die Stadt.

Speyer-Nord macht Anfang

Ziel der Befragung und der Workshops ist es, herauszufinden, was nötig ist, damit der Bus gerne genutzt wird.„Die vielen Anregungen aus der Umfrage waren sehr wertvoll für uns und sind in die Planung eingeflossen“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. „Nun erhoffen wir uns noch weitere Erkenntnisse.“

Die Workshops werden moderiert durch die Stadtberatung Sven Fries. Start der zweistündigen Veranstaltungen ist jeweils um 17.30 Uhr. Den Anfang macht Speyer-Nord am Montag, 20. September, danach folgt Speyer-West am Mittwoch, 22. September. Um Speyer-Ost geht es am Montag, 27. September, gefolgt von Speyer-Süd am Donnerstag, 30. September. Um die Verkehrsentwicklung in der Kernstadt dreht sich alles am Donnerstag, 7. Oktober.

Noch Fragen?

Mehr zum Projekt erfahren Interessierte im Internet unter www.speyer.de/steigtein. Die Anmeldung ist online bis zum 31. August möglich unter www.speyer.de/nvpworkshops. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.