Die Taktung für die ab Ende 2023 geplante Shuttle-Linie vom Bahnhof zu PFW solle nochmals geprüft werden, fordert die CDU-Stadtratsfraktion. „7,5 Minuten sind verdammt eng getaktet“, ordnet Vorsitzender Axel Wilke im Vorfeld der Stadtratssitzung am Donnerstag ein. Er regt an, stattdessen auf einen Zehn-Minuten-Takt zu setzen. „Angesichts der gerade rasant steigenden Kosten wäre es vielleicht die vertretbarere Alternative.“ Zur Taktung in Bezug auf die anderen Linien habe er sich im Verkehrsausschuss nicht geäußert, präzisiert Wilke einen RHEINPFALZ-Bericht vom 16. Juli. Er bittet darum, bei einer Neuberechnung der Kosten beide Varianten einzubeziehen. Die Busgröße – die Maximilianstraße sollen „Midibusse“ nutzen – sei für die CDU gesetzt.