Mit Linienbussen, die in Böhl und Haßloch gestohlen worden waren, verursachten zwei junge Leute im Oktober 2020 einen Sachschaden in Höhe von rund 185.000 Euro. Ein damals 19-jähriger Speyerer stand deswegen am Montag in Speyer vor Gericht.

Sachbeschädigungen, Diebstahl, Zerstörung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahrerflucht, Nötigung: Das waren die Straftaten, die dem heute 22-Jährigen aus Speyer vorgeworfen wurden,