An den vier Samstagen im Advent, also am 26. November sowie am 3., 10. und 17. Dezember, wird der städtische Busverkehr in der Domstadt wie im vergangenen Jahr kostenlos angeboten. Wie die Verwaltung mitteilt, gilt das Angebot für das gesamte Linienbündel Speyer (Linien 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569). Dazu gehöre auch die kostenfreie Nutzung der Linie 568 über Speyer hinaus bis nach Römerberg. „Für diejenigen, die kostenlos den Bus nutzen, entfällt die oftmals anstrengende Suche nach einem Parkplatz und die Sorge um abgelaufene Parkzeit, wenn die Geschenkeauswahl doch mal länger dauern sollte“, bewirbt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) die Vorteile des Angebots.