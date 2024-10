Diebe waren laut Polizei zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, im Bussardweg zugange. Demnach entwendeten die bislang Unbekannten mehrere Gegenstände aus einem abgestellten Auto. Dabei sei ein Schaden von rund 350 Euro entstanden, so die Beamten. Wie die Täter ins Innere des Fahrzeugs gelangten, sei noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.