23 neue Bushaltestellen wird es geben, wenn ab Ende des Jahres der neue Nahverkehrsplan für Speyer gilt. 15 bisherige Haltestellen fallen weg. Von den dann rund 190 Bushaltestellen im Stadtgebiet sind bislang laut Stadt 20 barrierefrei ausgebaut. Die weiteren 170 will die Verwaltung nach einer selbsterstellten Prioritätenliste möglichst schnell barrierefrei ausbauen oder erneuern und mit Sitzplätzen und Überdachung ausstatten. In der Vergangenheit kamen pro Jahr stets unter zehn Haltestellen an die Reihe. Auf der Maximilianstraße und am Domplatz sei aus Denkmalschutzgründen kein Ausbau der Stationen möglich, schränkt die Stadt schon im Vorfeld 100-prozentige Barrierefreiheit an den Bushaltestellen ein.