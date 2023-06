Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr Natur braucht die Stadt: in Form insektenfreundlicher Pflanzen auf Dächern von Wartehäuschen an Bushaltestellen und an Hausfassaden. Darüber hat am Mittwochabend im Ausschuss für Stadtklima, Umwelt und Nachhaltigkeit große Einigkeit über Parteigrenzen hinweg geherrscht. Den Worten sollen bald auch Taten folgen.

Irmgard Münch-Weinmann von den Grünen hat als frischgebackene Beigeordnete im Stadtratssitzungssaal erstmals eine Sitzung des Umweltausschusses geleitet. Beim Thema Begrünung