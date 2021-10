Wer an den vier Adventssamstagen in Speyer mit dem Bus fahren möchte, muss dafür nichts bezahlen. Dies teilte die Stadtverwaltung mit. In Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN GmbH) und dem Verkehrsunternehmen DB Regio Mitte lädt sie wie in den Vorjahren alle Bürger und Besucher der Stadt an den Samstagen 27. November, 4., 11. und 18. Dezember ein, kostenlos den städtischen Busverkehr zu nutzen. Das Angebot gilt im gesamten Linienbündel Speyer. Die Aktion solle unter anderem als Unterstützung für den Einzelhandel fungieren, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.