Strafanzeigen wegen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung waren laut Polizei die Folge eines Aufeinandertreffens eines 31-jährigen Speyerers mit zwei weiteren Männern – einem 21-Jährigen aus Neustadt und einem 42-jährigen Speyerer – am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr am Busbahnhof. Verbale Streitigkeiten mündeten laut Polizeibericht in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der dem 31-Jährigen von den beiden anderen Männern mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Daraufhin verpasste er dem 21-Jährigen einen Faustschlag auf den Arm. Die Streitenden erlitten laut Polizei oberflächliche Verletzungen. Der 31-Jährige hatte darüber hinaus bei der verbalen Auseinandersetzung aus Wut die Glasscheibe eines Busfahrplan mit einer Flasche zerschlagen. Wegen des Schadens in Höhe von rund 250 Euro leiteten die Beamten auch noch ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den Mann ein.