Der Radweg in der Burgstraße ist zu schmal und soll in den kommenden Wochen zurückgebaut werden. Das hat das Tiefbauamt im Bauausschuss mitgeteilt.

Nötig seien zwei Meter Radwegbreite, die Strecke in der Burgstraße sei allerdings nur etwa halb so breit. Zudem entstünden durch Baumwurzeln Unfallgefahren auf dem Radweg entstehen, sagte der städtische Mitarbeiter Kai Heger. Um diese zu beheben, müssten Wurzeln beschädigt werden. Ein Radweg im Seitenraum sei in der Burgstraße aber gar nicht erforderlich. Verkehrsaufkommen und Geschwindigkeit – dort gilt Tempo 30 – ließen es zu, das der Radverkehr auf die Straße geführt werde. Dafür müssten an der Schneckennudel-Brücke am Bahnhof und an der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße die Bordsteine abgesenkt werden. Dort könne wieder auf den Radweg aufgefahren werden. Im Kreuzungsbereich sollen zudem aus den bisher zwei Spuren in die gleiche Fahrtrichtung – eine für Linksabbieger und eine um geradeaus oder nach rechts zu fahren – eine gemacht werden. Das diene der Sicherheit von Fußgängern, die die Straße überqueren. Im ersten Schritt sollen Inselelemente montiert werden.