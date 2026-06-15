Der von der Stadt im Mai angekündigte Rückbau des Radwegs in der Burgstraße hat begonnen. In diesem Zug wurde „der hohe Bordstein unterhalb der Schneckennudelbrücke abgesenkt und im weiteren Verlauf eine neue Pflasterfläche hergestellt“, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Dies erleichtere es Radfahrern, von der Fahrbahn in den Seitenraum und umgekehrt zu wechseln. Der im Seitenraum verlaufende Radweg werde nun schrittweise zurückgebaut, so die Stadt. Grund hierfür seien „erhebliche Schäden an der Wegeoberfläche, die durch das Wurzelwachstum der dortigen Platanen entstanden sind“. Eine Sanierung des Radwegs erfordere erhebliche Eingriffe in den Wurzelbereich der Bäume und gefährde deren langfristigen Erhalt. Weil in der Burgstraße Tempo 30 gilt, sollen Radler künftig die Fahrbahn nutzen.