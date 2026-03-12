Der frühere „Flohmarkt-Parkplatz“ in der Burgstraße kann nicht für Anwohnerparken freigegeben werden. Eigentümer Deutsche Bahn ( DB) hat einen Plan mit dem Grundstück.

Der Parkdruck in vielen Straßen in Speyer-West ist groß. Anwohner aus dem Gebiet um Peter-Drach-Straße, Am Woogbach, Burgstraße und Christoph-Lehmann-Straße hatten sich deshalb an die CDU gewandt, die auf eine Idee kam: Ein Betriebsgelände der DB zwischen Burgstraße und Bahnhof böte Platz für Fahrzeuge und Entlastung für den Parksuchverkehr. Weil dort früher regelmäßig Flohmärkte stattfanden, wird das Grundstück auch „Flohmarkt-Parkplatz“ genannt. Auf Prüfantrag der Union hatte der Bauausschuss Ende Januar die Stadtverwaltung einstimmig beauftragt, mit der DB über die Nutzung des Geländes zu verhandeln. Eine Bahnsprecherin teilt nun auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass aus den Parkplatz-Überlegung nichts werden wird: Das Flurstück stehe „für die Nutzung ,Dritter’ als Parkfläche beziehungsweise als Fläche für Flohmärkte nicht zur Verfügung“, erklärt sie. Auf dem Gelände entstehe eine Verladestelle für den Güterverkehr, die dauerhaft genutzt werden soll. „Dies schließt eine Nutzung zum Parken leider aus.“