Eltern, die ihre Kinder künftig in die fünften Klassen der Speyerer Burgfeldschule schicken möchten, können ab sofort Termine für die Anmeldung vereinbaren. Online hat die Schule bereits viel Info-Material hochgeladen.

Auf den Tag der offenen Tür muss die Burgfeldschule in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie verzichten, teilt Schulleiter Markus Altmeyer mit. Stattdessen soll es für interessierte Eltern und ihre Kinder individuelle Schulführungen geben. Dafür können Eltern ab sofort Termine im Sekretariat der Schule, Telefon 06232 141740, vereinbaren.

Auf der Internetseite www.burgfeldschule-speyer.de hat die Schule außerdem ein Video hochgeladen, das sich Eltern und mit ihren Kindern anschauen und sich so über das Angebot und die Aktivitäten in der Einrichtung informieren können. Das Anmeldeformular findet sich ebenfalls dort und kann heruntergeladen werden. Zu den weiteren Dokumenten, die Eltern für die Anmeldung vor Ort mitbringen müssen, gehören die Kopie des letzten Halbjahreszeugnisses, die Geburtsurkunde des Kindes, das Empfehlungsschreiben der Grundschule sowie der Impfpass, mit dem die Masernimpfung nachgewiesen werden muss. Die Anmeldephase an der Burgfeldschule läuft von 1. Februar bis 1. März.