Aufgrund des Feierlichen Gelöbnisses von 600 Soldatinnen und Soldaten der Luftwaffe vor dem Kaiserdom ist der Domplatz am Donnerstag von 12 Uhr bis etwa 17 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Auch Fahrradfahrer können den Platz dann nicht passieren. Eine Zufahrt von der Altstadt über die Stuhlbrudergasse zum Domplatz ist nicht möglich. Die Ableitung des Verkehrs erfolgt über die Tränkgasse und den Parkplatz Unterer Domgarten. Auch die Parkflächen in der Stuhlbrudergasse sind am Donnerstag ab 12 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Verkehr von der Industriestraße kommend wird bis etwa 14 Uhr über die Kleine Pfaffengasse abgeleitet, danach ist die Zufahrt bereits ab dem Museumskreisel gesperrt und die Umleitung erfolgt über die Karl-Leiling-Allee. Der Busverkehr der Linien 564, 565 und 568 wird ab 14 Uhr umgeleitet. Für die Zeit der Domplatz-Sperrung wird die Einbahnstraßenregelung in der Großen Himmelsgasse zwischen Pfaugasse und Domplatz aufgehoben.