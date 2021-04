Die Stadt Speyer hat der Bundeswehr am Freitag für geleistete Amtshilfe bei Schnelltestungen auf das Coronavirus in Alten- und Pflegeheimen geleitet. An diesem Tag ist der Einsatz der Soldaten in Speyer ausgelaufen. Sie waren seit 1. Februar in der Domstadt eingesetzt und haben tausende Tests im städtischen Testzentrum und in den Heimen ermöglicht. „Damit wurden nicht nur die älteren Menschen so geschützt, wie es sich gehört, sondern auch die Einrichtungen selbst massiv entlastet“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Mitteilung der Stadt. Als Dank für die Kameraden des Luftwaffenausbildungsbataillons gab es einen Präsentkorb mit Pfalz-Produkten.

Die Stadt weist darauf hin, dass es inzwischen mehr als 20 Anlaufstellen für Schnelltests in Speyer, teils mit städtischer Unterstützung, teils privat betrieben, gibt. So bestehe an jedem Wochentag mindestens eine kostenlose Testmöglichkeit. Eine Übersicht über die städtischen Schnelltestzentren findet sich auf www.speyer.de/corona. Eine Gesamtübersicht mit allen Schnelltestzentren in Speyer gibt es auf www.corona.rlp.de/de/testen.