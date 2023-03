Die Südpfalz-Kaserne in Germersheim hat konkretisiert, wie sie den Standortübungsplatz der Bundeswehr in den Sanddünen zwischen Speyer und Dudenhofen weiterentwickeln will. Die dafür zuletzt ins Gespräch gebrachte neue Umzäunung spielt zumindest vorerst keine Rolle mehr.

Zum 1. April wird der Übungsplatz in den Sanddünen ebenso wie der Pionierübungsplatz am Rheinufer im Reffenthal vom „Militärischen Bereich“ zum „Militärischen Sicherheitsbereich“ hochgestuft. Das teilte am Montag das für beide Liegenschaften zuständige Luftwaffenausbildungsbataillon in Germersheim mit. Es begründet die Neuerung mit der veränderten Sicherheitslage in Europa nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, die in Zukunft vermehrte Truppenübungen auf den zwei Plätzen erforderlich mache. Die Übungsdichte war nach der Auflösung der Speyerer Bataillons 2015 zeitweise stark zurückgegangen.

Das Ganze müsse auch vor dem Hintergrund einer „in den vergangenen Monaten und Jahren zu beobachtenden überhand nehmenden Nutzung der Übungsplätze durch die Bevölkerung“ gesehen werden, so die Armee. Deshalb sei die Entscheidung auch gefallen, um die potenzielle Gefährdung der Bevölkerung durch den Übungsbetrieb zu minimieren. Die veränderte Sicherheitseinstufung bedeute, dass der jeweilige Übungsplatz von der Allgemeinheit nicht mehr betreten werden darf. Bisher war dies nur während der – vergleichsweise seltenen – Übungszeiten untersagt. Im Reffenthal ist der Zugang von außen wegen einer kompletten Zaunanlage schon bisher nicht möglich.

100 Hektar im Wald

Nur noch Teilnehmer des genehmigten Ausbildungs- und Übungsbetriebs, für offizielle Tätigkeiten Befugte sowie Inhaber von Ausnahmegenehmigungen des Standortältesten seien künftig auf den rund 100 Hektar im Wald zugelassen. Ein Teil davon ist eingezäunt, der andere jedoch frei zugänglich, aber mit Warnschildern versehen. Noch am Freitag hatte das Landeskommando der Bundeswehr über die Planungen für eine möglicherweise komplette Umzäunung berichtet. Inzwischen sei allerdings die Entscheidung gefallen, nur den bestehenden Zaun in Ordnung zu bringen, um etwa Geräte lagern zu können, und im anderen Bereich doch auf eine Umzäunung zu verzichten.

Dennoch soll sich einiges ändern: Die Bundeswehr kündigt die Installation zusätzlicher Flaggenmasten und Absperrungen an. Zur Verdeutlichung und Begrenzung des Sicherheitsbereiches würden neue Warntafeln aufgestellt. „Blindgänger! Lebensgefahr!“ steht unter anderem auf einem Entwurf. Ein anderer untersagt das „Berühren und Aneignen von Gerät, Munition und Munitionsteilen“. Verschärft werden laut Christoph Kück, Standortältester in Germersheim, auch die Kontrollen am Platz. Unberechtigtes Betreten würde strafrechtlich verfolgt. Wegen des guten Miteinanders der Bundeswehr mit den Bürgern in Speyer und Umgebung sei er jedoch „fest davon überzeugt, dass es solcher Maßnahmen nicht bedarf“.

Zur Art der Kontrollen teilt das Büro des Standortfeldwebels mit, es seien Streifengänge in unregelmäßigen Abständen geplant.