Ansiedlungspläne nicht bestätigt: In politischen Gremien in Speyer und Otterstadt war vorige Woche von Interesse der Bundeswehr an einer Rückkehr in die Kurpfalzkaserne berichtet worden. Vertreter der Armee hätten ihr gegenüber das bis 2015 militärisch genutzte Gelände in Speyer-Nord als attraktiv für die Ansiedlung eines Logistikbataillons bezeichnet, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Die Bundeswehr teilt nun nach Rücksprache mit dem Verteidigungsministerium auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, sie habe „nicht die Absicht sowie keine Planung, die Kurpfalzkaserne in Speyer wieder in die militärische Nutzung zu nehmen“.

Falls dies so bliebe, könnten Speyer und Otterstadt ihre Konversionspläne zur Entwicklung eines Wohn- und Gewerbequartiers vorantreiben. Aus dem Stadthaus hieß es am Mittwoch in einer ersten Reaktion, die Antwort werfe „viele Fragen auf, auch wenn sie hinsichtlich unserer Stadtentwicklungsvorhaben natürlich zu begrüßen wäre“. Sie konterkariere die Tatsache, dass es eben zu diesem Thema einen Sondierungstermin mit der Bundeswehr im Januar gegeben habe.