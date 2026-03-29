Der Standortübungsplatz Speyer der Bundeswehr ist 2023 zum Militärischen Sicherheitsbereich erklärt worden. Am damit verbundenen Betretungsverbot hält die Armee fest.

An der Notwendigkeit der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen habe sich nichts geändert, teilt die Bundeswehr mit. Der Übungsplatz bei den Sanddünen zwischen Speyer und Dudenhofen weise vermehrten Ausbildungs- und Übungsbetrieb der Truppe auf. Wer diesen unbefugt betrete, könne insbesondere durch den Spreng- und Schießbetrieb, Fahrzeugbewegungen, Diensthunde, aber auch durch auf dem Gelände zurückgelassene Übungsmunition, Munitionsteile oder zurückgebliebenen Stacheldraht gefährdet werden.

Das Betretungsverbot werde regelmäßig durch militärisches Personal überwacht. Wer sich unrechtmäßig dort aufhalte, werde des Platzes verwiesen. „Jeder Verstoß gegen das Betretungsverbot wird als Ordnungswidrigkeit zur Anzeige gebracht.“ Dasselbe gelte für den Pionierübungsplatz Wasser im Reffenthal, der aber im Gegensatz zum Standortübungsplatz weitgehend eingezäunt ist.