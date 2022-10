Noch in diesem Jahr werden Soldaten der Bundeswehr vor dem Kaiserdom zum Gelöbnis antreten. Das hat Frank Wiedemann, Stabsfeldwebel des Luftwaffenausbildungsbataillons Germersheim, bekanntgegeben. Am Donnerstag, 1. Dezember, werden in der Zeit von 15 bis 16 Uhr zwischen 500 und 600 Soldaten auf dem Domplatz am Gelöbnis teilnehmen, wie Wiedemann auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt. Es ist das erste Ereignis dieser Art am Dom seit mehr als fünfeinhalb Jahren, da ein für zunächst Ende 2019 geplantes Gelöbnis abgesagt werden musste.

Bei der bisher letzten Zeremonie dieser Art im März 2017 waren nur rund 250 Soldaten dabei. „Wir haben dieses Mal die Offiziersschule der Luftwaffe als Gast“, erklärt Wiedemann den deutlichen Zuwachs an Teilnehmern. Neben den Offiziersanwärtern nehmen Rekruten des Luftwaffenausbildungsbataillons Germersheim teil. Über das detaillierte Programm und den Ablauf will die Bundeswehr zu einem späteren Zeitpunkt informieren.