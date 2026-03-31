Von Montag, 13. April, bis Donnerstag, 30. April, finden in und um Speyer Übungen der Bundeswehr statt. Laut Stadtverwaltung kann es deshalb zeitweise zu einer erhöhten Präsenz von Bundeswehrfahrzeugen sowie von Soldatinnen und Soldaten im Stadtgebiet sowie im Umland kommen. Die Übungen dienen laut Mitteilung der regulären Ausbildung und Einsatzvorbereitung der Bundeswehr und sind mit den Behörden abgestimmt. Für die Bevölkerung bestehe kein Anlass zur Sorge. Allerdings können kurzfristige Verkehrsbeeinträchtigungen im Einzelfall nicht gänzlich ausgeschlossen werden.