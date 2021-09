Vor der Bundestagswahl am 26. September finden zwei Podiumsdiskussionen mit Kandidaten aus dem Wahlkreis Neustadt-Speyer in Speyer statt. Die Wirtschaftsjunioren laden zu ihrer Veranstaltung am Dienstag, 14. September, 19 Uhr, ins Forum (Kino) des Technik-Museums ein. Moderator ist Thorsten Broich, Unternehmer in Speyer und Landesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren. Auf dem Podium sitzen Johannes Steiniger (CDU), Isabel Mackensen-Geis (SPD), Hannah Heller (Grüne), Bianca Hofmann (FDP), Thomas Stephan (AfD) und Stefan Krumm-Dudenhausen (FWG).

Als besondere Aufgabe für die Kandidaten kündigen die Veranstalter ein „Lego Serious Play“ an. „Hierbei sollen Ideen und Konzepte mittels Legobausteinen visualisiert und präsentiert werden.“ Die Politiker müssen also zunächst Modelle bauen, bevor sie diese erläutern dürfen. Die Plätze für externe Gäste sind begrenzt, Anmeldungen unter www.wjrlp.de oder E-Mail landesvorstand@wjrlp.de möglich.

Gewerkschaft bei den Protestanten

Einen Tag vor den Wirtschaftsjunioren, am Montag, 13. September, 18.30 Uhr, lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Region Vorder- und Südpfalz, zu einem Informationsabend ins Martin-Luther-King-Haus ein. Hier geht es laut Veranstalter um ein „interaktives Fragespiel“ mit dem Titel „mensch.wähl.mich“ Steiniger, Mackensen-Geis, Heller, Hofmann und Stefan Huber-Aydemir sind (Linke) als Teilnehmer angekündigt. Es wird wegen der begrenzten Platzanzahl und wegen der Corona-Regeln um Anmeldung unter E-Mail Ludwigshafen@dgb.de gebeten.