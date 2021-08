Fragen und Antworten: Bei der Bundestagswahl in fünf Wochen werden rund 36.000 Wahlberechtigte in Speyer ihr Kreuzchen setzen dürfen. Damit sie pünktlich ihre Stimme abgeben können, laufen die Wahlvorbereitungen im Rathaus bereits auf Hochtouren.

Ab wann werden in Speyer die Wahlbenachrichtigungen verschickt?

Die Wahlbenachrichtigungen für die rund 36.000 wahlberechtigten Speyererinnen und Speyerer werden laut Auskunft von Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach zentral in Mainz gedruckt und von dort aus ab Dienstag, 24. August, per Post in die Domstadt geschickt. „Man kann daher davon ausgehen, dass die Speyerer Wahlberechtigten ihre Benachrichtigung bis spätestens Samstag, 28. August, erhalten“, so Eschenbach.

Ab wann kann ich meine Briefwahlunterlagen beantragen?

Das ist laut Lisa Eschenbach bereits seit 16. August möglich. Die Pressesprecherin rät jedoch, mit der Beantragung der Briefwahlunterlagen zu warten, bis die Wahlbenachrichtigung per Post eingetroffen oder das Portal „Oliwa“ im Internet freigeschaltet ist. Letztgenanntes steht laut Eschenbach seit Ende vergangener Woche zur Verfügung. „Die Bearbeitung durch das Wahlamt geht damit wesentlich schneller als bei formlosen Anträgen per E-Mail oder Post“, teilt Eschenbach mit. Sie weist darauf hin: „Da in den ersten Tagen erfahrungsgemäß immer ein Großteil der Anträge gestellt wird, ist zu Beginn immer mit Bearbeitungszeiten zu rechnen.“

Wie funktioniert die Beantragung meiner Briefwahlunterlagen im Detail?

Speyerer Wahlberechtigte können zwischen vier Wegen wählen, wenn sie für die Bundestagswahl am 26. September ihre Briefwahlunterlagen beantragen möchten: Unter www.speyer.de/briefwahl kommen sie direkt auf das Online-Antragsformular im Portal „Oliwa“. Dort können die Unterlagen laut Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach über eine gesicherte Verbindung des Landes Rheinland-Pfalz beantragt werden. Im Internet beantragen können Wahlberechtigte ihre Unterlagen auch über das Abscannen des auf ihrer Wahlbenachrichtigung abgedruckten QR-Codes mit dem Smartphone. Wer eine E-Mail schreiben möchte, kann das laut Eschenbach unter Angabe der persönlichen Daten an wahlen@stadt-speyer.de tun. Als vierte Alternative können Speyerer und Speyererinnen den Antrag auf der Rückseite ihrer Wahlbenachrichtigung ausfüllen oder einen formlosen Brief an die Stadtverwaltung, Maximilianstraße 100, senden.

Wo melde ich mich, wenn ich keine Wahlbenachrichtigung oder Briefwahlunterlagen bekommen habe?

Sollten wichtige Wahlunterlagen fehlen, können sich Wahlberechtigte an das Wahlamt der Stadt wenden unter wahlen@stadt-speyer.de oder Telefon 06232 142650.

Rechnet die Verwaltung mit einem hohen Anteil an Briefwählern?

Ja. Laut Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach ist der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler in Speyer in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, zuletzt signifikant durch die Corona-Pandemie. Bei der vergangenen Landtagswahl im März 2021 haben in der Domstadt 39 Prozent der Wahlberechtigten per Briefwahl ihre Stimme abgegeben, das entsprach 14.221 Wählerinnen und Wählern.

Gibt es ausreichend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer?

Ja. Laut Stadt haben sich bisher rund 150 Bürgerinnen und Bürger gemeldet, um am 26. September bei der Bundestagswahl zu helfen. „Mit dieser Zahl stehen uns die nötigen Personen für die Planung der Beisitzerinnen und Beisitzer bereit“, so Stadt-Sprecherin Eschenbach. Die Parteien und Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung stellen demnach die restlichen Beisitzer sowie 226 Personen, die als Wahlvorstände, Schriftführer und deren Vertretung eingesetzt werden können. „Die Hauptverwaltung ist aktuell mit der genauen Einsatzplanung am Wahlsonntag befasst“, so Eschenbach.