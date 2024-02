Verkehrsbeeinträchtigungen sind in den kommenden beiden Wochen auf der Bundesstraße 39 in Speyer-Süd zwischen den Abfahrten zur Landauer Straße und Industriestraße zu erwarten. Wie die Straßenmeisterei Speyer des Landesbetriebs Mobilität (LBM) mitteilt, laufen in ihrem Auftrag jährliche Arbeiten von Montag, 19. Februar, bis Freitag, 1. März. Es gehe unter anderem um Reparaturen der Lärmschutzwand, Gehölzpflege, Mäharbeiten, Reinigung von Leitpfosten und Schildern sowie Flickarbeiten auf der Fahrbahn.

„Dafür wird der Verkehr von der Industriestraße bis zur Landauer Straße gesperrt“, so der LBM. Die Gegenfahrbahn bleibe frei. Die Umleitung erfolge über die Karl-Leiling-Allee, Lindenstraße, Paul-Egell-Straße und Landauer Straße. Die Sperrung gelte allerdings täglich nur für den Zeitraum von 8 bis 15 Uhr. Wenn die Arbeiten für den jeweiligen Tag beendet sind, könne der Verkehr wieder in beide Richtungen fließen.