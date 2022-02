Ab kommenden Montag, 14. Februar, einseitig gesperrt wird tagsüber die Bundesstraße 39 zwischen der Industriestraße und der Landauer Straße. Wie der Landesbetrieb Mobilität weiter mitteilt, seien jährlich stattfindende Arbeiten verschiedener Art der Grund für die bis Freitag, 25. Februar, andauernde Sperrung der Fahrbahn in Richtung Westen. Unter anderem sind Arbeiten an der Lärmschutzwand, Gehölzpflege, Mäharbeiten, die Reinigung von Leitpfosten und Schildern sowie das Beseitigen von Schlaglöchern auf der Fahrbahn angekündigt. Gesperrt ist die Straße laut der Mitteilung täglich von 8 bis 15 Uhr. Die Umleitung erfolgt über die Karl-Leilling-Allee, Lindenstraße, Paul-Egell-Straße und Landauer Straße. Die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Baden-Württemberg bleibt frei.