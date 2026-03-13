Die Bundesliga-Saison startet mit einem Doppelkampftag im Judomaxx: Die Männer des JSV empfangen JC Leipzig, die Frauen den JC Bottrop.

Los geht es am Samstag um 16 Uhr. Beide Teams gehen mit stark veränderten Kadern in die neue Saison, kämpfen zudem mit personellen Engpässen. Der bedeutendste Abgang ist sicher Patrick Schmidt, der in den letzten Jahren eine wichtige Stütze in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm bildete. Er zieht aus beruflichen Gründen nach München und tritt künftig für TV Erlangen in der 2. Bundesliga an.

Eduard Bullinger kehrt zu seinem in die Zweite Bundesliga aufgestiegenen Heimatverein Jahn Regensburg zurück. „Bis zur ersten Bundesliga ist es für sie natürlich noch ein weiter Weg, aber sie haben sich mit ihren Trainingsleistungen empfohlen und es sich verdient, dabei zu sein. Wir wollen sie in den nächsten Jahren heranführen“, erklärt Teamchef Michael Görgen-Sprau den Zuwachs aus dem eigenen Nachwuchs.

Görgen-Sprau skeptisch

Nach dem Rückzug von Backnang meinte er: „Mit so wenigen Begegnungen kann man sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn man in die Finalrunde will. Ich sehe uns aber nicht in der Pflicht, unbedingt wieder dabei zu sein, jetzt wo wir es einmal geschafft haben. Ich sehe es angesichts der personellen Wechsel eher als ein Übergangsjahr. Wir sind im Umbruch, es gibt auf jeden Fall keine Absteiger dieses Jahr und vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, den neuen und den jungen Kämpfern mehr Einsätze zu geben.“

Pierre Ederer weilt bei den European Open in Warschau. Carletti, fehlt gesundheitsbedingt, Philip Müller verhindert, Yves Touna verletzt, Dimitri Gochilaidze vom georgischen Nationalteam aufgrund des bevorstehenden Heim-Grand-Prix in Tiflis. „Damit sind wir zwar nicht so flexibel in der Aufstellung, wie wir gerne wären. Aber wir haben in jeder Gewichtsklasse starke Leute“, so Görgen-Sprau.

„Ich freue mich über die Neuzugänge, und besonders, dass so viele Junge darunter sind. Ihnen möchte ich auf jeden Fall mein Vertrauen schenken, und ich bin überzeugt davon, dass einige von ihnen gut einschlagen und mit uns Erfolge feiern werden“, so Teamchefin Nadine Lautenschläger von den Frauen: „Wir sind nicht optimal besetzt, es sind viele Veranstaltungen parallel, davor und danach. Hinzu kommen einige Verletzungsprobleme. Einige sind auch noch im Trainingslager bis Freitag, da hoffe ich, dass sie alle heile bleiben“, sagte sie vor dem Auftakt. „Ich hoffe, wir können ein vollständiges. Aber wir haben nicht so viele Optionen. Es wird eine enge Kiste. Wir wissen, dass wir nicht optimal aufgestellt sind. Und wie auch immer es ausgeht, es ist der erste Kampf, und es ist danach noch nichts entschieden.“