In ihrem zweiten Kampf der aktuellen Saison in der Judo-Bundesliga treten die Frauen des JSV Speyer am Samstag ab 17 Uhr bei der SU Witten-Annen an. Sie wollen nach dem erfolgreichen Auftakt – einem 9:5-Heimsieg gegen Bottrop – auch auswärts punkten. „Die Halle in Witten ist ziemlich klein, und es ist ein Doppelkampftag zusammen mit deren Männermannschaft. Also wird es sicherlich eine sehr stimmungsvolle Kulisse geben“, erwartet Speyers Co-Teamchefin Szaundra Odenthal.

Die Gastgeberinnen absolvierten bereits zwei Kämpfe, die sie beide verloren, damit die einzige punktlose Auswahl der Liga stellen. Dennoch reisen die Speyererinnen mit Respekt an. Viele starke, junge Kämpferinnen warten. Über die verfügt aber der JSV auch. „Wir haben einige dabei, die vor ihrem Bundesliga-Debüt stehen, und wir haben auch einige Kämpferinnen, die aufgrund von dem einen oder anderen kurzfristigen Verletzungsausfall in unserem Kader ihre Planung geändert und andere Turnierteilnahmen abgesagt haben, um jetzt dabei zu sein. Das zeigt noch mal den tollen Teamgeist, der uns auszeichnet“, so Odenthal, die zusammen mit Nadine Lautenschläger und Jana Förtsch am Samstag das Team betreut und aufstellt.