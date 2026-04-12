Nach einem erwartungsgemäß harten Duell bei Aufsteiger JC Rüsselsheim hat der JSV Speyer ein 7:7 mit nach Hause gebracht.

Zur Halbzeit lag Speyer nach mehreren unglücklich verlaufenen, sehr engen Kämpfen 3:4 hinten. Felix Bächle sorgte mit einem souveränen Sieg für einen optimalen Auftakt. Aber dann gab sich Max Düsterdiek in einem Marathon über acht Minuten knapp geschlagen. Vincent Schiffler zeigte in seinem ersten Auftritt für den JSV eine starke Leistung, kassierte jedoch kurz vor Schluss eine kleine Wertung.

Ähnlich erging es Dimitri Gochilaidze, der gegen Frank De Wit in Führung zog, danach zwei Wertungen kassierte, als sein Gegner jeweils die Würfe des Georgiers übernahm. Pierre Ederer hielt mit einem großen Kraftakt gegen den ehemaligen Olympia-Teilnehmer Michael Zgank den JSV im Kampf. Zweimal ging er in Führung, zweimal glich der Rüsselsheimer aus, bevor Ederer nach eineinhalb Minuten Verlängerung mit einem spektakulären Wurf triumphierte.

Snijders souverän

Viktor Driller lieferte ein Duell auf Augenhöhe mit Nils Faßmann, wirkte gefährlich, unterlag allerdings in der Verlängerung. Umso wichtiger, dass Tom Snijders bei seinem Debüt souverän, wenn auch nur mit Yuko siegte. Die vorgeschriebenen Wechsel in der Aufstellung wirkten sich im tiefen Kader Speyers ohne Qualitätsverlust aus.

Bächle gewann erneut und schnell. Fabian Häßner holte trotz einer gerissenen Bizeps-Sehne nach fast acht Minuten den Punkt in der Klasse bis 60 Kilogramm, der vorher an die Gastgeber ging. Philipp Kappis unterlag trotz engagierter Leistung zum erneuten Ausgleich, ehe Gochilaidze die Revanche gelang, als er sich mit einem spektakulären Uchi-Mata durchsetzte.

Nervenstarker Niederländer

Allerdings schaffte der Rüsselsheimer Zgank Wiedergutmachung gegen Pierre Ederer, während Franz Haettich gegen Daniel Stamm den Kürzeren zog, so dass ein Speyerer Sieg rechnerisch nicht mehr möglich war. Der Druck lastete auf Debütant Tom Snijders, wenigstens das Unentschieden zu retten – und das gelang dem Niederländer mit einer souveränen Leistung über die gesamte Kampfzeit.

„Die Mannschaft hat mal wieder eine tolle Moral gezeigt. Mehrmals zurückzukommen nach Rückständen ist ein großer Erfolg, gerade angesichts der verletzungsbedingten Ausfälle, die wir hatten“, sagte Teamchef Michael Görgen-Sprau: „Es sah aber zwischendurch auch so aus, als wären wir auf der Siegerstraße. Deshalb hatten wir etwas gemischte Gefühle nach dem Kampf. Wir sind aber mit einem Sieg und einem Unentschieden absolut im Soll. Es kommt uns entgegen, dass der nächste Kampf ausfällt wegen des Rückzugs von Backnang und wir erst im Juni wieder ran müssen, zu Hause gegen den Top-Favoriten Abensberg. Wir hoffen natürlich, dass die Verletzten bis dahin wieder fit werden, und dann können wir optimistisch in die nächsten Kämpfe gehen.“