Der JSV Speyer will beim Aufsteiger den guten Saisonstart fortsetzen Am zweiten Kampftag der Bundesliga Süd steht die erste Auswärtsfahrt an.

Es ist eine relative kurze, denn es geht nach Rüsselsheim zum dortigen JC, der nach dem Wiederaufstieg ins Oberhaus zurückkehrte und sich mit den Speyerern über die Jahre sowohl in der 1. als auch der 2. Bundesliga immer wieder mal auseinandersetzte. Der Neuling verstärkte sich vor der Runde gut und sicherte sich die Dienste einiger ehemaliger Kämpfer der zurückgezogenen Backnanger Mannschaft.

So verfügt Rüsselsheim über einen Kader mit viel Bundesliga- und auch internationaler Erfahrung. „Rüsselsheim ist auf Anhieb gleich wieder ein gutes Erstligateam. Ich sehe sie ebenso wie uns und alle anderen Teams außer dem Favoriten TSV Abensberg ungefähr auf einem ähnlichen Niveau, und dementsprechend erwarte ich hier ein enges Duell“, erklärt Speyers Teamchef Michael Görgen-Sprau.

Müller verletzt

Eine schlechte Nachricht auf JSV-Seite ist, dass sich Philip Müller einen Bruch im Ellenbogen zugezogen hat und lange ausfällt, neben dem ebenfalls bis auf Weiteres fehlenden Yves Touna die zweite Stammkraft. „Natürlich ist das ein Verlust für uns. Andererseits ist der Ausfall des Top-Mannes in dieser Gewichtsklasse gleichzeitig eine Change für Vincent Schiffler und Philipp Kappis, sich zu zeigen“, so der Teamchef.

Fraglich ist noch der Einsatz des verletzten Fabian Hässner in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm. Dagegen freuen sich die Speyerer über die Rückkehr von Pierre Ederer und auf den ersten Auftritt von Neuzugang Tom Snijders aus den Niederlanden. Auch der starke Georgier Dimitri Gochilaidze geht wieder auf die Matte.

Aufgrund der räumlichen Nähe hofft der JSV auf einige mitreisende Fans, die das Teams unterstützen. In der nunmehr nur aus sechs Teams bestehenden und sehr ausgeglichenen Liga ist ein Ausrutscher verboten. Deshalb wollen die Domstädter nach dem beeindruckenden Auftaktsieg gegen Leipzig die Spur halten, um die Chance auf eine erneute Finalrundenteilnahme zu wahren.