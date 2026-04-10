Das ist spezielle Arithmetik. Speyer sollte den Einzug ins Finale schaffen. Ein internationaler Wettbewerb grätscht etwas dazwischen.

Aktuell führt der amtierende deutsche Meister AV 03 Speyer vor dem letzten Wettkampfabend die Bundesligatabelle an. Den Einzug in das Finale Ende Juli in Hannover haben Capitano Jürgen Spieß und sein Team im Gegensatz zu den Staffeln aus Mutterstadt und Chemnitz jedoch noch nicht unter Dach und Fach gebracht.

Ein Punkt am Samstagabend beim Tabellenfünften SSV Samswegen würde den Domstädtern die Tür öffnen (18 Uhr). Vor dem Saisonfinale muss der neunfache deutsche Meister noch an mehreren Fronten kämpfen. Da geht es unter anderem um den Protest des AC Mutterstadt gegen den Einsatz des türkischen Weltmeisters Furkan Özbek, der Anfang Februar zu einem glanzvollen 881,1:820 Heimerfolg gegen den Pfalzrivalen beitrug.

Klartext Hinderberger

„Wir haben seit dem 17. Oktober 2025 ein gültiges Startrecht für den Sportler, dieses wurde auch bei der jährlichen Lizenzerteilung im Januar nicht beanstandet. Sein Startrecht ist bis heute gültig, und trotzdem traut sich der Verband nicht, eine Entscheidung zu treffen, weil er befürchtet, dass dadurch benachteiligte Vereine klagen“, spricht AV-Sportchef Frank Hinderberger Klartext.

In dem Fall trifft das auf die nach Negativpunkten Viertplatzierte Athletenschmiede Kiel zu. Kiel weist aktuell 11:10 Punkte, Speyer als Tabellenführer 17:4 Zähler auf. Speyer schlug nach der unglücklichen Niederlage am ersten Kampftag gegen das Schlusslicht KSV Durlach alle Mannschaften.

Speyer konstant

Die AV-Staffel zeigte dabei eine unglaubliche Konstanz in den Ergebnissen und verwies alle Topteams in die Schranken. Der Aufsteiger von der Kieler Förde verlor dagegen alle Kämpfe gegen die Spitzenteams und hofft, durch die Hintertür über den noch nicht entschiedenen Protest ins Finale zu kommen. Sportlich plant der AV 03, seine Siegesserie gegen die Mannschaft aus der Nähe von Magdeburg fortzusetzen.

„Es muss nicht zwingend ein Sieg her. Ein Punkt in Samswegen und wir haben uns aus eigener Kraft für Hannover qualifiziert. Das wird aber kein leichtes Unterfangen. Aufgrund der anstehenden Europameisterschaften konnte mit der Olympiasiegerin Solfrid Koanda nur eine Ausländerposition besetzt werden. Marin Robu und Briken Calja kommen diesmal nicht. Das schwächt uns extrem“, sagt Hinderberger.

Velagic guckt

Gastgeber Samswegen hat in dieser Saison schon 851 eingebracht. Mit Roberto Gutu, Annika Pilz und Antonia Ackermann stehen drei Nationalheber im Team. Diese nutzen den Wettkampf als letzten Test für die anstehende EM. Aus diesem Grund kommt auch Bundestrainer Almir Velagic, auch um sich beispielsweise um Lisa Marie Schweizer zu kümmern, die ebenfalls noch mal hohe Gewichte testet.

Mit Tobias Becker bietet der SSV einen starken deutschen Heber auf. Wenn zwei ausländische Gastheber zum Einsatz kommen, wird es schwerer mit dem Punktgewinn für Speyer. Allerdings geht es beim Tabellensechsten (10:11) nur noch um einen ordentlichen Heimauftritt. „Sollte es nicht für einen Punkt in der Börde reichen, dann müssen wir möglichst viele Kilopunkte sammeln. Verlieren wir 0:3 und Kiel gewinnt 3:0 in Roding, dann ist Speyer immer noch unter den ersten drei der Tabelle. Wir müssen dann aber hoffen, dass der Verband seine Fehler einstellt und die Punkte des Mutterstadt Kampfes bei Speyer lässt. Die dritte Möglichkeit wäre, Kiel macht bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Speyer nicht mehr als 87,4 Punkte mehr als Speyer. Da müssten sie gewaltig über sich hinauswachsen“, erklärt Hinderberger. Seiner Staffel traut der Sportchef bis zu 820 Kilopunkte zu. Diese Leistung reicht unter normalen Umständen zum Finaleinzug.