Die 822,8:823,5 (1:2) Niederlage beim SSV Samswegen tut der Staffel des AV 03 Speyer überhaupt nicht weh.

Der eine Punkt im Reißen nach bärenstarker Leistung reichte dem deutschen Meister, um in das Finale Ende Juli in Hannover einzuziehen. Der Ausgang des Protests des AC Mutterstadt gegen den Einsatz des türkischen Weltmeisters Furkan Özbek spielt keine Rolle mehr. Bis zuletzt bezog der Verband zu diesem Vorgang keine Stellung und saß das aus Speyers Sicht wichtige Thema einfach aus.

„Der Verband hat einfach keine klare Kante gezeigt. Wir wussten vor dem letzten Wettkampf nicht, wie wir dran sind. Wir mussten in Samswegen noch einmal volle Pulle heben, während es die Mitfinalisten Chemnitz und Mutterstadt im direkten Aufeinandertreffen ruhig angehen konnten. Das war nicht fair“, so Abteilungsleiter Frank Hinderberger.

Hinderberger stolz

Umso mehr freute sich das AV-Urgestein über die tadellose Leistung seiner Schützlinge: „Ich bin so stolz auf das gesamte Team. Sieben Kämpfe am Stück haben wir über 800 Kilopunkte eingebracht. So stark hat sich keine andere Mannschaft in der Saison präsentiert. Im Finale wollen wir mit Unterstützung von Marin Robu dann sogar über 900 Kilopunkte in die Wertung einbringen.“

Immer an der Seite des Teams ist der ehemalige erfolgreiche AV-Heber und nun Betreuer Marcel Schwarz (42). Der deutsche Mannschaftsmeister von 2015 prognostizierte bis auf 0,2 Punkte das überragende Speyerer Ergebnis im Reißen (342,9:312,5). „Die Unterstützung von Marcel und seiner Frau Ivonne als Physiotherapeutin sind Gold wert für uns und das schon seit Jahren. Sie reisen zu den Wettkämpfen aus Breitungen in Thüringen an“, so Hinderberger.

FCK-Fan freut’s

Dankbar äußerte sich der FCK-Fan, der sich auch über einen Sieg der Lautrer in Berlin freute, immer wieder über die Einstellung seiner Athleten. „Wenn es drauf ankommt, kann ich mich stets auf alle verlassen. Wir geben die Leistung, vor und das Team zieht nach. Das ist bis jetzt immer aufgegangen“, weiß Hinderberger um diese Stärke.

Als Relativbeste kurz vor den Europameisterschaften in Georgien stieg einmal mehr die norwegische Olympiasiegerin Solfrid Koanda mit 180 Kilopunkten von der Bühne. Lokalmatador Roberto Gutu brachte 167 Kilopunkte ein. In einer sehr guten Verfassung vor den Augen von Bundestrainer Almir Velagic präsentierte sich Nationalheberin Lisa Marie Schweizer.

Schweizer sehr gut

Bei einem Fehlversuch erzielte Schweizer sehr gute 158 Kilopunkte. Die Formkurve von Milena Thiele zeigt weiter nach oben. Sie steigerte ihre Bestleistung im Reißen auf 95 kg, so dass in der Relativwertung am Ende 136 Kp zu Buche standen. Thiele trug somit mehr bei als die Samswegener Nationalmannschaftskollegin Antonia Ackermann (135 Kp).

Den gewohnt starken Anteil schafften Capitano Jürgen Spieß (131,4 Kp) und Julia Schwarzbach im Reißen (49,5 Kp) sowie Jonatan Partyka (66,6 Kp). Jugendheber Daniel Gormakow zeigte mit drei ungültigen Versuchen Nerven, zu viel. Am Ende fehlten nach dem verlorenen Stoßen (479,9:511) 0,7 Kilopunkte zu einem möglichen Auswärtssieg (822,8:823,5). Das trübte in keinster Weise die gute Stimmung bei der AV-Staffel am Samstagabend. Jetzt beginnt die Organisation für Hannover. Der sportlich mehr als verdiente Einzug in das Finale bedeutet Balsam auf die Wunden nach turbulenten Wochen.