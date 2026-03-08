Es läuft alles auf das Dreierfinale um den Titel mit AV 03 Speyer, AC Mutterstadt und dem Chemnitzer AC hinaus. Aber rechnerisch gibt es einen kleinen Stolperstein.

Welch eine Dramatik zum Schluss. Der Chemnitzer Trommler heizte seine Mannschaft richtig an, die Gäste lagen im Stoßen deutlich zurück, hatten aber die letzten drei Versuche. Kurt Perthel (184 kg), Doppel-Europameister Raphael Friedrich (200 kg) und der Tscheche Josef Kolar (200 kg) steigerten die Gewichte nach ihren Möglichkeiten – und ihr Plan ging auf. Mit einem Vorsprung von 0,9 Relativpunkten gewann der Chemnitzer AC das Stoßen (498,5:497,6). „Wir pokerten, was ging, forderten Chemnitz heraus, aber deren starke Jungs hielten dem Druck stand. Das muss man anerkennen“, fasste AV-Sportchef Frank Hinderberger die finalen Minuten des letzten Heimwettkampfs der Speyerer Gewichtheber zusammen. Der Moldawier Marin Robu (24) war mit seinem zweiten Versuch im Stoßen (200 kg) mit den Kräften am Ende, verzichtete auf den dritten. „Kein Problem für uns“, sagte Hinderberger.

Es lief ja alles in allem wie erwartet, eigentlich sogar besser. 35 Relativpunkte Vorsprung im Reißen hatte der Thüringer Marcel Schwarz, der aus Berlin zugeschaltet war, für den AV 03 ausgerechnet, am Ende kamen beim 360,6:304,5-Sieg deutlich mehr heraus. Und: 20 Punkte Rückstand im Stoßen hatte Schwarz prognostiziert, am Ende war es nicht einmal ein Punkt. Überragend das Gesamtergebnis: 858,2:803.

Robu der Stärkste

Ohne Briken Calja, Solfrid Koanda oder Mohammed Furkan Özbek auf 858 Punkte zu kommen, ist herausragend. Die kurzfristig eingesprungene Belgierin Annelien Vandenabeele (21) erfüllte mit 135 Punkten als Drittbeste hinter Robu (192,8) und Lisa Marie Schweizer (151,0) ihre Pflicht. „Natürlich wären wir mit einem 3:0-Sieg ebenso wie der AC Mutterstadt schon durch, aber ich bin sehr guter Dinge. Keine Mannschaft hebt auf solch einem Niveau wie wir“, sagte Hinderberger. Was bleibt, ist die Unsicherheit um den immer noch nicht verhandelten Protest, den der AC Mutterstadt nach der Niederlage in Speyer einlegte. Sorgen macht sich Hinderberger aber nicht. Schon vor dem letzten Wettkampf am 11. April in Samswegen könnten die Hotelzimmer in Hannover für das letzte Juli-Wochenende gebucht werden, dann nämlich, wenn Obrigheim in drei Wochen in Chemnitz verliert. Dennoch hofft Hinderberger auf eine baldige Entscheidung in Sachen Protest. Denn der Türke Mohammed Furkan Özbek, wenn er denn wirklich für den AV 03 startberechtigt ist, müsste ein zweites Mal, also in Samswegen, an die Hantel, damit er für Hannover eine Alternative bleibt.

Zehn Fehlversuche auf Chemnitzer Seite, fünf auf Speyerer, dazu der zweimalige Verzicht von Robu im Reißen und im Stoßen. Alle AV-ler hatten einen Fehlversuch, auch Lisa Marie Schweizer (30). „Die 120 kg im Stoßen haben mich sehr gefreut, deshalb bin ich das Risiko mit den 125 eingegangen. Schade, dass ich es blöd erwischte und nicht aus der Hocke schaffte. Es ist ärgerlich, wenn man keine Möglichkeit hat zu kämpfen“, sagte die 30-Jährige: „Ich muss mir nichts vorwerfen. Man macht es für das Team, aber mein Fokus liegt natürlich auf dem EM-Start.“ In Samswegen wird es zum letzten Test kommen. Frank Hinderberger erläutert: „Lisa hebt herausragend. Man muss sie an höhere Gewichte heranlassen, schließlich bereitet sie sich für die EM vor.“

Interessant: Simon Brandhuber (34), der so viele Jahre für Speyer hob, zusammen mit Schweizer 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio angetreten war, weilte unter den Zuschauern. Er spricht immer noch von „wir“. „Ich lass mir doch den Spitzenkampf nicht entgehen, den gewinnen wir heute“, sagte Polizist Brandhuber vor dem Kampf. Er wohnt nach wie vor in Leimen, am 11. April wird er – wie sein Bruder Hans – seine Karriere für seinen Heimatverein TB Roding beenden. Möglichst mit dem Klassenverbleib.