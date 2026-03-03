Exakt im Soll bewegt sich das Purrmann-Gymnasium Speyer beim Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia in Schonach. Die unter-16-jährigen Jungen belegen nach dem Technikparcours Platz 13 unter 21 Schulen. 26,5 Sekunden beträgt der Vorsprung auf Landeskonkurrent Pirmasens vor der Staffel am Mittwoch.

Die Mädchen nehmen ebenfalls Rang 13 ein. Es gilt, 48 Sekunden auf die hessische Konkurrenz gutzumachen. Das U14-Mixed geht als 15. in Tag zwei, 25 Sekunden hinter Adenau.