Die Kreisgruppe Speyer des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat bei einer Versammlung am Samstag im Haus Pannonia ihre Führungsriege im Amt bestätigt. Die anwesenden Mitglieder wählten Sabine Reh (in Abwesenheit) wieder zur Vorsitzenden und Angela Sachweh zu deren Stellvertreterin. Außerdem wurde Schatzmeister Andreas Schmitt, der über eine solide finanzielle Ausstattung der Kreisgruppe berichtete, erneut in diese Position gewählt. Mehr Funktionsträger gibt es nicht. Die Gruppe ist laut Sachweh kein eigenständiger Verein, sondern sie stellt eine Gliederung des BUND-Landesverbandes Rheinland-Pfalz dar. tbg